Verluste in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben

Zum Handelsschluss sank der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.66 Prozent auf 18’003.49 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 1.04 Prozent auf 18’117.67 Punkte an der Kurstafel, nach 18’307.98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 17’952.09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’166.49 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.700 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 12.03.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18’219.11 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 12.01.2024, den Wert von 16’832.92 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 12.04.2023, bei 12’848.35 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 8.82 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 18’464.70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’249.19 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Apple (+ 0.86 Prozent auf 176.55 USD), Fastenal (+ 0.82 Prozent auf 70.45 USD), Old Dominion Freight Line (+ 0.61 Prozent auf 221.13 USD), Monster Beverage (+ 0.51 Prozent auf 55.01 USD) und Mondelez (-0.13 Prozent auf 66.69 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen JDcom (-5.93 Prozent auf 25.39 USD), ON Semiconductor (-5.61 Prozent auf 66.64 USD), Intel (-5.16 Prozent auf 35.69 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-4.65 Prozent auf 115.50 USD) und NXP Semiconductors (-4.39 Prozent auf 233.61 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 29’489’916 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.944 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.58 erwartet. Mit 8.44 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

