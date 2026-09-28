Verluste in New York: NASDAQ 100 verliert schlussendlich

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1.08 Prozent schwächer bei 30’276.81 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.593 Prozent auf 30’426.63 Punkte an der Kurstafel, nach 30’608.13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30’081.06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 30’480.40 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’433.43 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 29’118.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Wert von 24’503.85 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 20.12 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30’770.63 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Palo Alto Networks (+ 4.63 Prozent auf 392.09 USD), CrowdStrike (+ 2.82 Prozent auf 259.25 USD), Intuitive Surgical (+ 2.37 Prozent auf 414.79 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2.05 Prozent auf 176.85 USD) und IDEXX Laboratories (+ 1.89 Prozent auf 529.06 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Arm (-8.70 Prozent auf 283.33 USD), DoorDash (-7.74 Prozent auf 178.39 USD), QUALCOMM (-7.17 Prozent auf 187.48 USD), Intel (-5.67 Prozent auf 116.03 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-4.79 Prozent auf 715.62 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33’946’562 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.766 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Comcast-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 6.78 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch