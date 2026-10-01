Verluste in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittag

Um 17:58 Uhr verliert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.19 Prozent auf 30’352.13 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.411 Prozent stärker bei 30’533.60 Punkten, nach 30’408.50 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30’274.65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 30’576.44 Einheiten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0.245 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29’077.22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29’809.13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24’800.86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20.42 Prozent. Bei 30’770.63 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lumentum (+ 9.34 Prozent auf 1’061.94 USD), Synopsys (+ 8.46 Prozent auf 471.75 USD), Cadence Design Systems (+ 3.19 Prozent auf 340.73 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2.60 Prozent auf 31.13 USD) und Constellation Energy (+ 2.44 Prozent auf 260.21 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Alnylam Pharmaceuticals (-4.44 Prozent auf 235.78 USD), AppLovin (-3.72 Prozent auf 279.62 USD), Workday (-3.57 Prozent auf 183.67 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-3.38 Prozent auf 732.63 USD) und Ferrovial International SE Registered (-3.05 Prozent auf 52.45 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 7’930’050 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.838 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.29 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch