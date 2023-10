Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste

Zum Handelsende stand im NASDAQ-Handel ein Minus von 1.50 Prozent auf 14’560.88 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.207 Prozent auf 14’752.59 Punkte an der Kurstafel, nach 14’783.13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 14’552.12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 14’781.22 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3.28 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.09.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 14’969.92 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15’466.09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, notierte der NASDAQ 100 bei 11’046.71 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 34.05 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 15’932.05 Punkten. Bei 10’696.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 1.43 Prozent auf 21.26 USD), O Reilly Automotive (+ 0.97 Prozent auf 907.06 USD), CSX (+ 0.72 Prozent auf 30.76 USD), Keurig Dr Pepper (+ 0.70 Prozent auf 28.65 USD) und Cognizant (+ 0.46 Prozent auf 65.74 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Enphase Energy (-14.68 Prozent auf 98.89 USD), Zscaler (-4.07 Prozent auf 162.19 USD), Palo Alto Networks (-3.96 Prozent auf 243.10 USD), Tesla (-3.69 Prozent auf 211.99 USD) und CrowdStrike (-3.12 Prozent auf 178.76 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Tesla-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 22’779’188 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.601 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

2024 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.39 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch