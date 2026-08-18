Verluste in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Dienstagnachmittag

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 1.74 Prozent leichter bei 29’473.37 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1.34 Prozent leichter bei 29’594.89 Punkten, nach 29’995.38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 29’425.08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29’677.29 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 28’592.66 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 28’994.37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23’713.76 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16.93 Prozent aufwärts. Bei 30’762.20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intuit (+ 5.42 Prozent auf 353.80 USD), Adobe (+ 4.85 Prozent auf 266.37 USD), Autodesk (+ 4.12 Prozent auf 251.60 USD), Monster Beverage (+ 3.93 Prozent auf 47.31 USD) und Netflix (+ 3.37 Prozent auf 78.58 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen CoreWeave (-11.02 Prozent auf 94.32 USD), Teradyne (-10.33 Prozent auf 397.37 USD), Lumentum (-10.20 Prozent auf 870.11 USD), Sandisk (-9.99 Prozent auf 1’608.43 USD) und Marvell Technology (-9.00 Prozent auf 213.24 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 11’948’351 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.709 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Comcast-Aktie weist mit 7.29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch