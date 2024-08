Verluste in New York: NASDAQ 100 schliesst in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 2.96 Prozent leichter bei 17’895.16 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 5.40 Prozent tiefer bei 17’444.40 Punkten in den Handel, nach 18’440.84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 18’169.49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17’435.39 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 05.07.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 20’391.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, den Wert von 17’890.80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 15’274.92 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8.17 Prozent zu. Bei 20’690.97 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’249.19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CrowdStrike (+ 1.91 Prozent auf 222.05 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1.75 Prozent auf 134.82 USD), Constellation Energy (+ 1.73 Prozent auf 169.97 USD), Booking (+ 1.66 Prozent auf 3’383.43 USD) und ON Semiconductor (+ 1.50 Prozent auf 68.97 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Intel (-6.38 Prozent auf 20.11 USD), NVIDIA (-6.36 Prozent auf 100.45 USD), Zoom Video Communications (-4.89 Prozent auf 55.63 USD), Apple (-4.82 Prozent auf 209.27 USD) und Warner Bros Discovery (-4.72 Prozent auf 7.88 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 145’464’245 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.090 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die JDcom-Aktie präsentiert mit 8.85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 4.44 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch