NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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02.09.2026 16:00:43
Verluste in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start schwächer
Der NASDAQ 100 setzt am Mittwoch nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 0.31 Prozent leichter bei 28’987.92 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.211 Prozent auf 29’016.00 Punkte an der Kurstafel, nach 29’077.22 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’070.36 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28’971.90 Zählern.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 1.42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 28’274.20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, stand der NASDAQ 100 bei 30’660.60 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 02.09.2025, den Stand von 23’231.11 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 15.00 Prozent. Bei 30’762.20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22’841.42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Alnylam Pharmaceuticals (+ 4.01 Prozent auf 255.99 USD), Sandisk (+ 2.72 Prozent auf 1’578.64 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2.13 Prozent auf 841.33 USD), Micron Technology (+ 2.04 Prozent auf 952.50 USD) und Seagate Technology (+ 1.79 Prozent auf 831.24 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Palo Alto Networks (-9.07 Prozent auf 329.25 USD), Datadog A (-4.06 Prozent auf 214.75 USD), CrowdStrike (-3.50 Prozent auf 207.55 USD), Fortinet (-2.81 Prozent auf 157.31 USD) und Palantir (-2.53 Prozent auf 175.37 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 2’765’089 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.598 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf
Die Micron Technology-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.19 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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