Verluste in New York: NASDAQ 100 liegt am Dienstagmittag im Minus

Am Dienstag verbucht der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0.06 Prozent auf 19’890.67 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0.008 Prozent fester bei 19’904.43 Punkten, nach 19’902.75 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19’936.08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 19’837.86 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, einen Wert von 18’546.23 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 18.03.2024, den Stand von 17’985.01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15’083.92 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 20.23 Prozent nach oben. Bei 19’977.84 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’249.19 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 3.96 Prozent auf 153.69 USD), QUALCOMM (+ 3.11 Prozent auf 229.14 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 2.87 Prozent auf 15.59 USD), NVIDIA (+ 2.63 Prozent auf 134.42 USD) und KLA-Tencor (+ 2.59 Prozent auf 870.85 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Moderna (-3.20 Prozent auf 133.49 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2.53 Prozent auf 154.40 USD), Tesla (-2.37 Prozent auf 183.00 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-2.20 Prozent auf 145.03 USD) und Gilead Sciences (-1.68 Prozent auf 63.19 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 23’779’915 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.065 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.72 zu Buche schlagen. Walgreens Boots Alliance lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10.07 Prozent.

