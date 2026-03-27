Verluste in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Abgaben

Am Freitag sank der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 1.93 Prozent auf 23’132.77 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 23’463.75 Zählern und damit 0.522 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (23’586.99 Punkte).

Bei 23’472.89 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 23’088.99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 4.69 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 27.02.2026, einen Stand von 24’960.04 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25’644.39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 19’798.62 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.23 Prozent nach. Bei 26’165.08 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 23’088.99 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Kraft Heinz Company (+ 2.23 Prozent auf 22.04 USD), Constellation Energy (+ 2.13 Prozent auf 301.49 USD), PepsiCo (+ 1.47 Prozent auf 153.04 USD), Baker Hughes (+ 1.38 Prozent auf 63.22 USD) und Mondelez (+ 1.20 Prozent auf 58.27 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Datadog A (-7.90 Prozent auf 114.48 USD), Arm (-6.89 Prozent auf 144.13 USD), Airbnb (-6.25 Prozent auf 122.87 USD), Align Technology (-6.17 Prozent auf 166.38 USD) und Palo Alto Networks (-5.97 Prozent auf 147.02 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 48’513’082 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.612 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.44 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch