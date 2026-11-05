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Index-Performance 05.11.2026 18:00:14

Verluste in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag tief in Rot

Verluste in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag tief in Rot

Unter den Anlegern in New York macht sich aktuell Panik breit.

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 4.92 Prozent auf 27’038.48 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1.26 Prozent schwächer bei 28’078.18 Punkten, nach 28’437.17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 26’617.85 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28’078.18 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 5.33 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 31’076.44 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 29’487.79 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25’620.03 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7.27 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin (+ 32.10 Prozent auf 358.99 USD), Costco Wholesale (+ 2.74 Prozent auf 1’075.19 USD), Fastenal (+ 2.59 Prozent auf 54.59 USD), Paychex (+ 2.33 Prozent auf 121.48 USD) und Autodesk (+ 2.17 Prozent auf 275.95 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Sandisk (-18.09 Prozent auf 849.74 USD), Astera Labs (-16.20 Prozent auf 187.11 USD), Nebius (-15.06 Prozent auf 120.21 USD), Western Digital (-14.99 Prozent auf 275.29 USD) und Seagate Technology (-14.82 Prozent auf 474.51 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21’910’664 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.431 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Micron Technology-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.29 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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