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NASDAQ 100-Performance im Blick 23.07.2026 18:00:30

Verluste in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag in der Verlustzone

Verluste in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 zeigt sich aktuell in Rot.

Sandisk
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Um 17:58 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 2.01 Prozent auf 28’414.91 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. In den Handel ging der NASDAQ 100 1.56 Prozent leichter bei 28’545.98 Punkten, nach 28’998.10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 28’726.62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28’274.52 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 1.58 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 29’347.27 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 26’782.62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23’162.41 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 12.73 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Roper Technolgies (+ 6.33 Prozent auf 358.04 USD), CSX (+ 5.60 Prozent auf 52.73 USD), Micron Technology (+ 2.99 Prozent auf 988.19 USD), Diamondback Energy (+ 2.17 Prozent auf 207.43 USD) und Sandisk (+ 2.04 Prozent auf 1’631.84 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Tesla (-14.23 Prozent auf 320.77 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7.17 Prozent auf 92.84 USD), Alphabet A (ex Google) (-6.99 Prozent auf 318.19 USD), Alphabet C (ex Google) (-6.96 Prozent auf 318.10 USD) und T-Mobile US (-6.59 Prozent auf 178.35 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 12’621’421 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.390 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Comcast-Aktie präsentiert mit 6.77 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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