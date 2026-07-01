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Index im Blick 01.07.2026 22:33:48

Verluste in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Abgaben

Verluste in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Abgaben

In New York standen die Signale am Mittwoch auf Stabilisierung.

NVIDIA
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Schlussendlich schloss der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.03 Prozent) bei 52’305.24 Punkten ab. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 23.318 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.289 Prozent auf 52’168.18 Punkte an der Kurstafel, nach 52’319.20 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52’742.66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 52’026.64 Einheiten.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.596 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 01.06.2026, den Stand von 51’078.88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, notierte der Dow Jones bei 46’565.74 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44’494.94 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8.11 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 52’742.66 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern registriert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 4.90 Prozent auf 43.06 USD), Salesforce (+ 4.19 Prozent auf 163.23 USD), Microsoft (+ 3.02 Prozent auf 384.28 USD), American Express (+ 2.88 Prozent auf 348.00 USD) und UnitedHealth (+ 2.62 Prozent auf 426.54 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Caterpillar (-6.90 Prozent auf 991.41 USD), Walmart (-3.92 Prozent auf 108.82 USD), Merck (-2.44 Prozent auf 125.37 USD), NVIDIA (-1.25 Prozent auf 197.58 USD) und 3M (-1.20 Prozent auf 159.96 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41’293’983 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.138 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie mit 11.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Chevron-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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