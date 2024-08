Verluste in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Abgaben

Der Dow Jones fiel im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.60 Prozent auf 38’763.45 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 13.018 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.670 Prozent schwächer bei 38’736.22 Punkten, nach 38’997.66 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 38’731.51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 39’477.96 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 0.750 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, mit 39’375.87 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 38’884.26 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 07.08.2023, den Wert von 35’473.13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2.78 Prozent aufwärts. Bei 41’376.00 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37’122.95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Apple (+ 1.25 Prozent auf 209.82 USD), Merck (+ 1.21 Prozent auf 112.49 USD), Procter Gamble (+ 1.15 Prozent auf 170.02 USD), Salesforce (+ 0.68 Prozent auf 240.04 USD) und Coca-Cola (+ 0.60 Prozent auf 68.46 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Amgen (-5.00 Prozent auf 312.50 USD), Walt Disney (-4.46 Prozent auf 85.96 USD), Intel (-4.24 Prozent auf 18.99 USD), Home Depot (-3.25 Prozent auf 342.40 USD) und 3M (-1.65 Prozent auf 122.83 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 26’058’210 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.915 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.66 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

