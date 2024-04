Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer

Schlussendlich ging der Dow Jones den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0.12 Prozent) bei 37’753.31 Punkten aus dem Mittwochshandel. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 13.183 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.511 Prozent stärker bei 37’992.22 Punkten, nach 37’798.97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 38’036.70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 37’611.56 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0.846 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 38’714.77 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 17.01.2024, den Wert von 37’266.67 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 17.04.2023, einen Wert von 33’987.18 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0.101 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 39’889.05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37’122.95 Zähler.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 2.15 Prozent auf 478.99 USD), Goldman Sachs (+ 1.78 Prozent auf 403.91 USD), McDonalds (+ 1.70 Prozent auf 269.95 USD), Nike (+ 1.55 Prozent auf 94.84 USD) und Coca-Cola (+ 0.78 Prozent auf 58.51 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Travelers (-7.41 Prozent auf 206.58 USD), Intel (-1.60 Prozent auf 35.68 USD), Amazon (-1.11 Prozent auf 181.28 USD), Walt Disney (-0.83 Prozent auf 112.94 USD) und Apple (-0.81 Prozent auf 168.00 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15’310’698 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2.891 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.65 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch