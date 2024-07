Verluste in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Abschläge

Schlussendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.93 Prozent tiefer bei 40’287.53 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 14.309 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 1.21 Prozent auf 41’156.56 Punkte an der Kurstafel, nach 40’665.02 Punkten am Vortag.

Bei 40’203.27 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 40’626.16 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0.372 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2024, lag der Dow Jones bei 38’834.86 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.04.2024, stand der Dow Jones noch bei 37’986.40 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.07.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 35’061.21 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 6.82 Prozent zu Buche. Bei 41’376.00 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37’122.95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 1.22 Prozent auf 125.77 USD), Nike (+ 0.44 Prozent auf 72.70 USD), UnitedHealth (+ 0.18 Prozent auf 565.33 USD), Coca-Cola (+ 0.15 Prozent auf 65.29 USD) und Salesforce (+ 0.11 Prozent auf 247.63 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Travelers (-7.76 Prozent auf 203.48 USD), Intel (-5.42 Prozent auf 32.98 USD), American Express (-2.74 Prozent auf 242.38 USD), Caterpillar (-2.36 Prozent auf 347.63 USD) und Chevron (-1.74 Prozent auf 159.15 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20’291’472 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.158 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

2024 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6.36 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch