Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.21 Prozent tiefer bei 39’428.11 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13.400 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.117 Prozent auf 39’466.52 Punkte an der Kurstafel, nach 39’512.84 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 39’403.05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 39’647.39 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 37’983.24 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 13.02.2024, den Wert von 38’272.75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, notierte der Dow Jones bei 33’300.62 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4.54 Prozent nach oben. 39’889.05 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37’122.95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Intel (+ 2.66 Prozent auf 30.65 USD), Apple (+ 1.88 Prozent auf 186.49 USD), Cisco (+ 1.29 Prozent auf 48.68 USD), Nike (+ 1.24 Prozent auf 92.07 USD) und 3M (+ 1.02 Prozent auf 99.94 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Chevron (-1.44 Prozent auf 163.43 USD), Home Depot (-1.35 Prozent auf 341.74 USD), American Express (-1.21 Prozent auf 239.37 USD), Merck (-1.18 Prozent auf 128.52 USD) und Amgen (-0.87 Prozent auf 307.44 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 10’085’112 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.862 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8.81 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch