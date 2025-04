Verluste in New York: Dow Jones sackt am Nachmittag ab

Um 20:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0.14 Prozent auf 38’263.12 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 14.730 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 4.65 Prozent auf 40’097.90 Punkte an der Kurstafel, nach 38’314.86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 36’611.78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 39’207.02 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 07.03.2025, bei 42’801.72 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42’528.36 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 38’904.04 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Minus von 9.74 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 5.29 Prozent auf 99.30 USD), Amazon (+ 3.06 Prozent auf 176.23 USD), JPMorgan Chase (+ 2.94 Prozent auf 216.46 USD), Salesforce (+ 2.41 Prozent auf 246.56 USD) und 3M (+ 2.21 Prozent auf 129.71 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Home Depot (-5.82 Prozent auf 309.20 EUR), Nike (-3.76 Prozent auf 55.10 USD), Apple (-2.95 Prozent auf 182.83 USD), Travelers (-2.82 Prozent auf 235.43 USD) und Coca-Cola (-2.35 Prozent auf 68.29 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 111’802’111 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.564 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 9.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.36 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

