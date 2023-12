Verluste in New York: Dow Jones legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Schlussendlich schloss der Dow Jones den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0.05 Prozent) bei 37’689.54 Punkten ab. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 10.952 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.129 Prozent tiefer bei 37’661.52 Punkten, nach 37’710.10 Punkten am Vortag.

Bei 37’538.80 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 37’759.43 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0.758 Prozent. Vor einem Monat, am 29.11.2023, wurde der Dow Jones mit 35’430.42 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.09.2023, wurde der Dow Jones mit 33’507.50 Punkten berechnet. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 29.12.2022, bei 33’220.80 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 13.74 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 37’778.85 Punkten. Bei 31’429.82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Travelers (+ 0.61 Prozent auf 190.49 USD), Verizon (+ 0.56 Prozent auf 37.70 USD), Procter Gamble (+ 0.56 Prozent auf 146.54 USD), Coca-Cola (+ 0.31 Prozent auf 58.93 USD) und UnitedHealth (+ 0.30 Prozent auf 526.47 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Walgreens Boots Alliance (-1.84 Prozent auf 26.11 USD), Salesforce (-0.92 Prozent auf 263.14 USD), Dow (-0.71 Prozent auf 54.84 USD), Apple (-0.54 Prozent auf 192.53 USD) und Caterpillar (-0.41 Prozent auf 295.67 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 16’667’602 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 2.715 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch