Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Freitagshandels zurück

Letztendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0.14 Prozent) bei 38’671.69 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 11.652 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.063 Prozent schwächer bei 38’702.11 Punkten in den Freitagshandel, nach 38’726.33 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 38’734.28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 38’567.90 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0.324 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.01.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 37’525.16 Punkte. Vor drei Monaten, am 09.11.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 33’891.94 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.02.2023, lag der Dow Jones noch bei 33’699.88 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2.54 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 38’783.62 Punkten. 37’122.95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Intel (+ 1.91 Prozent auf 43.31 USD), Microsoft (+ 1.56 Prozent auf 420.55 USD), IBM (+ 1.07) Prozent auf 186.34 USD), Honeywell (+ 0.71 Prozent auf 194.84 USD) und Nike (+ 0.70 Prozent auf 104.50 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Chevron (-1.96 Prozent auf 151.04 USD), Walt Disney (-1.95 Prozent auf 108.39 USD), Caterpillar (-1.50 Prozent auf 317.16 USD), Walgreens Boots Alliance (-1.33 Prozent auf 22.24 USD) und Amgen (-1.27 Prozent auf 291.12 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 15’103’735 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.854 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.75 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

