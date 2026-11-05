Verluste in New York: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung mit klaren Verlusten

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 3.44 Prozent tiefer bei 51’523.06 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25.016 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.77 Prozent tiefer bei 52’410.23 Punkten in den Handel, nach 53’356.12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 53’710.61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51’486.82 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.933 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 51’267.90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 54’349.12 Punkte. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 05.11.2025, mit 47’311.00 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6.49 Prozent. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Home Depot (+ 0.67 Prozent auf 314.10 EUR), Coca-Cola (-0.07 Prozent auf 95.73 USD), Procter Gamble (-0.13 Prozent auf 167.10 USD), McDonalds (-0.78 Prozent auf 278.04 USD) und Walmart (-1.12 Prozent auf 127.72 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-9.26 Prozent auf 181.60 USD), Cisco (-7.62 Prozent auf 95.72 USD), Caterpillar (-6.37 Prozent auf 553.64 USD), Goldman Sachs (-6.36 Prozent auf 868.95 USD) und Honeywell Technologies (-5.55 Prozent auf 215.78 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 78’837’003 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.431 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 3.93 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch