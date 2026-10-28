Verluste in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0.30 Prozent leichter bei 10’654.08 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.265 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10’687.02 Zählern und damit 0.004 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10’686.54 Punkte).

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10’692.21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’643.25 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0.345 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wurde der FTSE 100 auf 10’684.88 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’871.02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der FTSE 100 9’696.74 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 7.06 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Standard Chartered (+ 3.62 Prozent auf 20.92 GBP), NatWest Group (+ 2.36 Prozent auf 6.49 GBP), Barclays (+ 2.04 Prozent auf 4.31 GBP), Lloyds Banking Group (+ 2.03 Prozent auf 1.04 GBP) und Babcock International (+ 1.48 Prozent auf 10.08 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil GSK (-6.84 Prozent auf 17.92 GBP), Unilever (-2.83 Prozent auf 47.54 GBP), Pearson (-1.96 Prozent auf 12.99 GBP), Informa (-1.59 Prozent auf 8.40 GBP) und Sage (-1.48 Prozent auf 11.34 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 39’536’685 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 266.852 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch