Verluste in London: FTSE 100 zum Handelsstart schwächer

Um 09:11 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.15 Prozent auf 10’815.38 Punkte zurück. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.199 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.001 Prozent leichter bei 10’831.45 Punkten in den Handel, nach 10’831.52 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 10’791.58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’831.93 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0.085 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10’879.38 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 04.06.2026, mit 10’360.32 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’216.87 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.68 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten markiert.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Computacenter (+ 2.98 Prozent auf 55.30 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 1.27 Prozent auf 109.15 USD), Vodafone Group (+ 1.06 Prozent auf 1.24 GBP), Whitbread (+ 1.05 Prozent auf 24.00 GBP) und Melrose Industries (+ 1.03 Prozent auf 5.02 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Experian (-2.62 Prozent auf 28.66 GBP), Coca-Cola HBC (-1.49 Prozent auf 45.04 GBP), Anglo American (-1.32 Prozent auf 41.20 GBP), BAT (-1.30 Prozent auf 41.00 GBP) und Antofagasta (-1.07 Prozent auf 38.93 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. 4’966’994 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 308.826 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14.84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch