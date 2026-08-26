Verluste in London: FTSE 100 zum Handelsende im Minus

Letztendlich schloss der FTSE 100 am Mittwoch nahezu unverändert (minus 0.07 Prozent) bei 10’878.12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3.249 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10’886.20 Zählern und damit 0.000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10’886.16 Punkte).

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’920.48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10’855.62 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.571 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der FTSE 100 bei 10’736.23 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’491.39 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9’265.80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9.32 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit JD Sports Fashion (+ 3.00 Prozent auf 0.88 GBP), IG Group (+ 2.73 Prozent auf 13.93 GBP), BAT (+ 2.54 Prozent auf 42.38 GBP), Howden Joinery Group (+ 2.44 Prozent auf 8.20 GBP) und Standard Chartered (+ 1.96 Prozent auf 21.82 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Sage (-3.76 Prozent auf 10.63 GBP), Compass Group (-2.34 Prozent auf 30.08 USD), 3i (-2.07 Prozent auf 28.44 GBP), AstraZeneca (-1.94 Prozent auf 122.34 GBP) und Auto Trader Group (-1.82 Prozent auf 5.39 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 64’290’244 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306.655 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch