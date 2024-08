Verluste in London: FTSE 100 mittags in Rot

Der FTSE 100 gibt im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0.67 Prozent auf 8’227.56 Punkte nach. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.592 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent höher bei 8’283.36 Punkten in den Handel, nach 8’283.36 Punkten am Vortag.

Bei 8’226.19 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 8’283.36 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0.702 Prozent nach. Vor einem Monat, am 02.07.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8’121.20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8’172.15 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.08.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7’561.63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 6.55 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 8’474.41 Punkten. Bei 7’404.08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell International Consolidated Airlines (+ 6.06 Prozent auf 1.70 GBP), Haleon (+ 1.90 Prozent auf 3.65 GBP), GSK (+ 1.70 Prozent auf 15.52 GBP), National Grid (+ 1.58 Prozent auf 9.95 GBP) und Fresnillo (+ 0.76 Prozent auf 5.96 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Pershing Square (-4.73 Prozent auf 36.16 GBP), Melrose Industries (-4.37 Prozent auf 4.93 GBP), Intermediate Capital Group (-4.13 Prozent auf 20.44 GBP), Ocado Group (-4.03 Prozent auf 3.86 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-3.66 Prozent auf 8.20 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 85’036’882 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 226.052 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.96 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

