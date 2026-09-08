Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone

Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0.05 Prozent leichter bei 10’817.00 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3.550 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.001 Prozent stärker bei 10’822.26 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10’822.13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10’833.03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10’778.06 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 10’901.09 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’373.20 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 9’221.44 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8.70 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Antofagasta (+ 3.41 Prozent auf 40.31 GBP), Auto Trader Group (+ 2.45 Prozent auf 5.18 GBP), Coca-Cola HBC (+ 2.41 Prozent auf 45.88 GBP), Halma (+ 2.25 Prozent auf 37.30 GBP) und Weir Group (+ 2.20 Prozent auf 27.84 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Computacenter (-3.48 Prozent auf 54.05 GBP), ConvaTec (-1.26 Prozent auf 2.24 GBP), Burberry (-1.23 Prozent auf 10.89 GBP), GSK (-1.00 Prozent auf 18.19 GBP) und International Consolidated Airlines (-0.96 Prozent auf 4.24 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21’642’410 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 631.640 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14.84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch