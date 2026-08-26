Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0.13 Prozent leichter bei 10’871.76 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3.249 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 10’886.20 Punkte an der Kurstafel, nach 10’886.16 Punkten am Vortag.

Bei 10’896.42 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10’855.62 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0.512 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10’736.23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’491.39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9’265.80 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 9.25 Prozent zu. Bei 10’989.45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief steht hingegen bei 9’670.46 Punkten.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Antofagasta (+ 2.89 Prozent auf 41.25 GBP), Fresnillo (+ 2.16 Prozent auf 32.45 GBP), Diploma (+ 2.14 Prozent auf 73.85 GBP), Halma (+ 1.96 Prozent auf 36.46 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1.76 Prozent auf 0.87 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Sage (-3.62 Prozent auf 10.65 GBP), BP (-2.40 Prozent auf 5.16 GBP), Experian (-1.46 Prozent auf 29.65 GBP), Compass Group (-1.46 Prozent auf 30.35 USD) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.36 Prozent auf 33.41 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 7’583’070 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 306.655 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch