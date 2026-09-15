Verluste in London: FTSE 100 gibt am Dienstagnachmittag nach

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0.40 Prozent tiefer bei 10’654.61 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.188 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0.002 Prozent höher bei 10’697.76 Punkten, nach 10’697.57 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 10’697.76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’586.39 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’750.11 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’430.62 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9’277.03 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7.07 Prozent nach oben. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Zählern.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Kingfisher (+ 2.40 Prozent auf 2.95 GBP), Marks Spencer (+ 2.18 Prozent auf 3.79 GBP), Airtel Africa (+ 2.15 Prozent auf 3.52 GBP), Babcock International (+ 1.66 Prozent auf 9.77 GBP) und BAE Systems (+ 1.60 Prozent auf 19.71 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil RELX (-3.19 Prozent auf 25.20 GBP), IG Group (-2.65 Prozent auf 13.09 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2.31 Prozent auf 82.78 GBP), Aberdeen Group (-2.11 Prozent auf 2.42 GBP) und Informa (-1.90 Prozent auf 8.86 GBP) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 80’233’118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 311.200 Mrd. Euro den grössten Anteil.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch