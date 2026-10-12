Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Start leichter

Am Montag geht es im TecDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0.06 Prozent auf 3’975.89 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 557.198 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.022 Prozent auf 3’979.30 Punkte an der Kurstafel, nach 3’978.41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 3’985.53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’973.09 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 3’980.48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’838.42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, notierte der TecDAX bei 3’658.28 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 9.70 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’322.31 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 2.43 Prozent auf 36.28 EUR), HENSOLDT (+ 1.78 Prozent auf 77.58 EUR), Ottobock (+ 1.69 Prozent auf 54.10 EUR), OHB SE (+ 1.39 Prozent auf 160.00 EUR) und QIAGEN (+ 1.00 Prozent auf 40.59 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4.61 Prozent auf 25.66 EUR), Siltronic (-2.59 Prozent auf 77.15 EUR), Infineon (-1.77 Prozent auf 57.82 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0.99 Prozent auf 65.15 EUR) und AIXTRON SE (-0.66 Prozent auf 36.17 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 582’422 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 220.983 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9.07 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch