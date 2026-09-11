Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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11.09.2026 09:28:15
Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart schwächer
Der TecDAX setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Um 09:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0.26 Prozent auf 3’930.57 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 557.666 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.001 Prozent auf 3’940.69 Punkte an der Kurstafel, nach 3’940.71 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’928.68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’941.21 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2.41 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 4’090.18 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 11.06.2026, einen Wert von 3’927.75 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 3’567.30 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.45 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten markiert.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 1.19 Prozent auf 40.92 EUR), TeamViewer (+ 1.03 Prozent auf 6.35 EUR), Infineon (+ 1.00 Prozent auf 56.36 EUR), Nordex (+ 0.92 Prozent auf 39.34 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0.71 Prozent auf 141.80 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen IONOS (-3.23 Prozent auf 33.00 EUR), United Internet (-2.73 Prozent auf 27.10 EUR), SAP SE (-1.63 Prozent auf 174.92 EUR), AIXTRON SE (-1.38 Prozent auf 36.34 EUR) und Nemetschek SE (-1.12 Prozent auf 57.55 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Im TecDAX sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 222’391 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 211.057 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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