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02.11.2026 09:28:17
Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Verluste
Der TecDAX notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.
Am Montag tendiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.20 Prozent schwächer bei 4’083.14 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 580.463 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.299 Prozent schwächer bei 4’078.97 Punkten, nach 4’091.22 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 4’077.13 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’092.46 Zähler.
TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der TecDAX 4’081.92 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’827.49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 3’629.18 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.66 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 1.89 Prozent auf 32.95 EUR), OHB SE (+ 1.79 Prozent auf 228.00 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1.32 Prozent auf 122.60 EUR), PVA TePla (+ 1.08 Prozent auf 30.04 EUR) und Infineon (+ 0.93 Prozent auf 51.03 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Deutsche Telekom (-1.30 Prozent auf 25.75 EUR), HENSOLDT (-1.21 Prozent auf 84.58 EUR), EVOTEC SE (-0.92 Prozent auf 2.79 EUR), SAP SE (-0.73 Prozent auf 209.70 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0.72 Prozent auf 27.68 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 282’896 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238.500 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
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