Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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13.10.2026 15:58:15
Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Abschläge
Der TecDAX zeigt sich heute wenig verändert.
Um 15:41 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0.18 Prozent auf 3’985.93 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 557.778 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0.278 Prozent höher bei 4’004.28 Punkten, nach 3’993.16 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’970.86 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’012.43 Zählern.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der TecDAX mit 3’980.48 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 13.07.2026, den Stand von 3’870.03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, lag der TecDAX bei 3’684.68 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.98 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’322.31 Punkten.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 3.85 Prozent auf 62.10 EUR), IONOS (+ 1.32 Prozent auf 33.90 EUR), Eckert Ziegler (+ 1.30 Prozent auf 12.50 EUR), SAP SE (+ 1.11 Prozent auf 196.62 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1.08 Prozent auf 25.25 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Elmos Semiconductor (-3.57 Prozent auf 135.00 EUR), PVA TePla (-2.87 Prozent auf 30.46 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.58 Prozent auf 62.35 EUR), Infineon (-2.34 Prozent auf 55.88 EUR) und Siltronic (-2.19 Prozent auf 73.55 EUR).
Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 3’513’907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220.983 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder
2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.19 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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