Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start schwächer

Um 09:11 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0.36 Prozent tiefer bei 3’415.14 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 516.430 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.070 Prozent auf 3’424.91 Punkte an der Kurstafel, nach 3’427.32 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3’426.47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’414.85 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 0.917 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, den Stand von 3’359.87 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 28.11.2023, mit 3’134.24 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 28.02.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3’207.34 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 2.72 Prozent nach oben. Bei 3’436.25 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’187.26 Punkten verzeichnet.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Kontron (+ 1.39 Prozent auf 21.94 EUR), Telefonica Deutschland (+ 1.32 Prozent auf 2.38 EUR), ATOSS Software (+ 0.43 Prozent auf 233.00 EUR), QIAGEN (+ 0.34 Prozent auf 40.15 EUR) und Nagarro SE (+ 0.33 Prozent auf 89.95 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Infineon (-2.16 Prozent auf 33.82 EUR), Siltronic (-2.14 Prozent auf 86.90 EUR), AIXTRON SE (-2.00 Prozent auf 31.43 EUR), ADTRAN (-1.11 Prozent auf 6.24 USD) und Nordex (-0.91 Prozent auf 9.63 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 429’122 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 202.358 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.01 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.79 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

