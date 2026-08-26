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TecDAX-Marktbericht 26.08.2026 09:28:16

Verluste in Frankfurt: TecDAX beginnt Mittwochshandel im Minus

Verluste in Frankfurt: TecDAX beginnt Mittwochshandel im Minus

Der TecDAX gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Siltronic
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Um 09:11 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 0.64 Prozent auf 4’024.68 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 568.281 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0.133 Prozent leichter bei 4’045.34 Punkten, nach 4’050.72 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 4’023.71 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’051.70 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1.46 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’769.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der TecDAX 4’064.27 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’757.15 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11.05 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell QIAGEN (+ 1.77 Prozent auf 37.36 EUR), Bechtle (+ 1.30 Prozent auf 35.78 EUR), EVOTEC SE (+ 0.55 Prozent auf 3.27 EUR), Infineon (+ 0.29 Prozent auf 55.01 EUR) und Ottobock (+ 0.17 Prozent auf 60.50 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen SAP SE (-2.50 Prozent auf 180.82 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.78 Prozent auf 30.82 EUR), SMA Solar (-1.62 Prozent auf 54.75 EUR), Sartorius vz (-1.46 Prozent auf 242.90 EUR) und Siltronic (-1.28 Prozent auf 80.95 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die SAP SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 235’321 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 216.066 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.59 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.37 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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