Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Minus

Am Montag verbuchte der TecDAX via XETRA letztendlich Verluste in Höhe von 0.72 Prozent auf 3’186.00 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 483.561 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0.065 Prozent tiefer bei 3’206.97 Punkten, nach 3’209.04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3’226.26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3’177.03 Punkten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wies der TecDAX einen Stand von 2’956.53 Punkten auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 04.09.2023, einen Wert von 3’156.48 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’137.63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 9.61 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3’350.46 Punkten. Bei 2’788.38 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell ADTRAN (+ 8.79 Prozent auf 6.01 USD), SMA Solar (+ 3.30 Prozent auf 59.55 EUR), MorphoSys (+ 1.31 Prozent auf 24.76 EUR), QIAGEN (+ 0.87 Prozent auf 38.30 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.47 Prozent auf 22.35 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen CANCOM SE (-5.02 Prozent auf 25.74 EUR), ATOSS Software (-4.50 Prozent auf 212.00 EUR), United Internet (-4.41 Prozent auf 19.96 EUR), Kontron (-4.05 Prozent auf 20.86 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.96 Prozent auf 30.35 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. 8’815’642 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 171.595 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9.05 zu Buche schlagen. Mit 7.56 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Telefonica Deutschland-Aktie zu erwarten.

