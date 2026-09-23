Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten

Letztendlich gab der TecDAX im XETRA-Handel um 0.41 Prozent auf 4’014.49 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 560.645 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0.194 Prozent fester bei 4’038.85 Punkten, nach 4’031.01 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3’993.32 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’050.94 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0.965 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4’090.64 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der TecDAX 3’903.86 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’643.56 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.77 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4.61 Prozent auf 31.80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3.93 Prozent auf 30.68 EUR), OHB SE (+ 3.76 Prozent auf 176.40 EUR), Drägerwerk (+ 3.15 Prozent auf 124.60 EUR) und HENSOLDT (+ 2.59 Prozent auf 79.30 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Siltronic (-7.01 Prozent auf 76.95 EUR), SMA Solar (-5.73 Prozent auf 58.45 EUR), IONOS (-2.90 Prozent auf 34.12 EUR), Nordex (-2.82 Prozent auf 40.72 EUR) und Infineon (-2.59 Prozent auf 58.57 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’854’802 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 211.057 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.37 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.43 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch