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Index-Performance im Blick 02.09.2026 12:26:20

Verluste in Frankfurt: So performt der DAX mittags

Verluste in Frankfurt: So performt der DAX mittags

Der DAX bewegt sich am Mittag im Minus.

Continental
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Am Mittwoch notiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.79 Prozent tiefer bei 25’764.21 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.183 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.321 Prozent schwächer bei 25’886.67 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25’970.11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 25’924.21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’750.55 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 2.64 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 25’629.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, lag der DAX-Kurs bei 25’124.17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bewegte sich der DAX bei 23’487.33 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.99 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit adidas (+ 1.15 Prozent auf 149.65 EUR), Deutsche Bank (+ 0.41 Prozent auf 34.65 EUR), Commerzbank (+ 0.35 Prozent auf 40.14 EUR), Hannover Rück (+ 0.23 Prozent auf 260.00 EUR) und QIAGEN (+ 0.19 Prozent auf 37.43 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Zalando (-4.50 Prozent auf 23.11 EUR), GEA (-3.07 Prozent auf 64.80 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3.06 Prozent auf 74.24 EUR), Continental (-2.37 Prozent auf 69.18 EUR) und Heidelberg Materials (-2.16 Prozent auf 160.90 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2’296’991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220.337 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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