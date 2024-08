Verluste in Frankfurt: SDAX sackt ab

Um 12:09 Uhr gibt der SDAX im XETRA-Handel um 1.45 Prozent auf 13’417.05 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 94.688 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.274 Prozent auf 13’577.76 Punkte an der Kurstafel, nach 13’615.09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13’586.74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13’413.47 Punkten verzeichnete.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1.20 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 08.07.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 14’622.79 Punkten gehandelt. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 08.05.2024, einen Stand von 14’744.34 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2023, wies der SDAX einen Wert von 13’345.85 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 2.92 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15’337.24 Punkten. Bei 12’940.72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Dürr (+ 8.09 Prozent auf 20.84 EUR), BayWa (+ 2.00 Prozent auf 13.24 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 1.24 Prozent auf 24.40 EUR), TAKKT (+ 0.97 Prozent auf 10.38 EUR) und Dermapharm (+ 0.86 Prozent auf 35.30 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil SMA Solar (-8.11 Prozent auf 22.44 EUR), GFT SE (-6.64 Prozent auf 21.10 EUR), GRENKE (-6.38 Prozent auf 25.70 EUR), ADTRAN (-5.81 Prozent auf 4.20 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-4.88 Prozent auf 52.60 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 398’346 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit 7.439 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.27 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.43 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch