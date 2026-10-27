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Index im Blick 27.10.2026 09:28:17

Verluste in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start leichter

Verluste in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start leichter

Der SDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Dienstag wieder ab.

JOST Werke
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Am Dienstag notiert der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0.19 Prozent tiefer bei 18’298.19 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 90.300 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.205 Prozent auf 18’295.17 Punkte an der Kurstafel, nach 18’332.77 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’334.63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18’295.17 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18’124.50 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, lag der SDAX noch bei 18’276.38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17’310.95 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.43 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 3.38 Prozent auf 84.10 EUR), OHB SE (+ 3.11 Prozent auf 232.00 EUR), GFT SE (+ 1.75 Prozent auf 29.00 EUR), SFC Energy (+ 1.15 Prozent auf 17.64 EUR) und secunet Security Networks (+ 0.81 Prozent auf 250.00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil ATOSS Software (-3.06 Prozent auf 92.00 EUR), CANCOM SE (-2.43 Prozent auf 22.10 EUR), JOST Werke (-1.82 Prozent auf 59.20 EUR), Mutares (-1.66 Prozent auf 29.60 EUR) und Vossloh (-1.62 Prozent auf 48.66 EUR).

Welche SDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Eckert Ziegler-Aktie aufweisen. 35’224 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.991 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2.60 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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