Verluste in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Am Montag bewegte sich der SDAX via XETRA schlussendlich 0.46 Prozent leichter bei 12’075.68 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 99.185 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.189 Prozent höher bei 12’154.40 Punkten in den Montagshandel, nach 12’131.51 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 12’066.43 Punkte, das Tageshoch hingegen 12’208.98 Zähler.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der SDAX 12’875.77 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, den Stand von 13’700.25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, wies der SDAX 11’309.84 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 0.073 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 13’880.68 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11’973.73 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit STRATEC SE (+ 8.54 Prozent auf 41.95 EUR), Aroundtown SA (+ 3.27 Prozent auf 1.96 EUR), adesso SE (+ 2.43 Prozent auf 88.40 EUR), New Work SE (ex XING) (+ 2.10 Prozent auf 68.00 EUR) und DEUTZ (+ 1.98 Prozent auf 3.81 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-11.90 Prozent auf 30.06 EUR), CompuGroup Medical SE (-5.47 Prozent auf 34.22 EUR), Schaeffler (-4.72 Prozent auf 4.80 EUR), Nagarro SE (-4.02 Prozent auf 64.40 EUR) und Klöckner (-3.63 Prozent auf 5.58 EUR).

Welche SDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 1’795’734 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 9.445 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die TRATON-Aktie weist mit 3.60 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10.61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

