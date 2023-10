Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Letztendlich ging der MDAX den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0.06 Prozent) bei 25’281.13 Punkten aus dem Mittwochshandel. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 234.075 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.621 Prozent auf 25’139.81 Punkte an der Kurstafel, nach 25’296.86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 25’418.66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’944.86 Punkten erreichte.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 3.36 Prozent. Vor einem Monat, am 04.09.2023, wurde der MDAX mit 27’852.35 Punkten gehandelt. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 04.07.2023, einen Stand von 27’822.07 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.10.2022, wurde der MDAX mit 23’498.80 Punkten berechnet.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0.763 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29’815.39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’944.86 Zählern erreicht.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Gerresheimer (+ 3.99 Prozent auf 100.40 EUR), AIXTRON SE (+ 3.02 Prozent auf 34.83 EUR), SMA Solar (+ 1.73 Prozent auf 55.85 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1.53 Prozent auf 126.40 EUR) und Scout24 (+ 1.41 Prozent auf 64.92 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Nordex (-5.94 Prozent auf 9.96 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-4.03 Prozent auf 39.03 EUR), HENSOLDT (-3.48 Prozent auf 25.54 EUR), RATIONAL (-2.54 Prozent auf 576.50 EUR) und Stabilus SE (-1.64 Prozent auf 51.10 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 5’687’249 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 15.138 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Index verzeichnet die TAG Immobilien-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9.48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

