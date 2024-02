Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochmittag leichter

Am Mittwoch verbucht der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0.05 Prozent auf 25’807.79 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 244.319 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.011 Prozent fester bei 25’823.36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25’820.64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 25’768.17 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’932.70 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0.534 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wurde der MDAX mit 26’057.68 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 07.11.2023, wies der MDAX einen Stand von 25’107.61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.02.2023, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29’179.03 Punkten gehandelt.

Der Index sank auf Jahressicht 2024 bereits um 3.84 Prozent. Bei 27’272.39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25’075.79 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 6.08 Prozent auf 49.56 EUR), TeamViewer (+ 5.57 Prozent auf 14.41 EUR), EVOTEC SE (+ 3.68 Prozent auf 14.65 EUR), AIXTRON SE (+ 3.33 Prozent auf 33.86 EUR) und Delivery Hero (+ 3.17 Prozent auf 18.11 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Aroundtown SA (-4.60 Prozent auf 1.89 EUR), Stabilus SE (-3.52 Prozent auf 64.45 EUR), Fraport (-2.97 Prozent auf 54.22 EUR), HelloFresh (-2.45 Prozent auf 13.33 EUR) und WACKER CHEMIE (-2.04 Prozent auf 100.70 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 2’295’833 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 17.069 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Im MDAX hat die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch