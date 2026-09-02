Verluste in Frankfurt: MDAX gibt zum Start des Mittwochshandels nach

Um 09:11 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0.76 Prozent auf 31’928.45 Punkte zurück. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 362.174 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.483 Prozent tiefer bei 32’017.79 Punkten in den Handel, nach 32’173.26 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31’918.57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 32’017.79 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 2.98 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31’980.52 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 32’947.80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wurde der MDAX mit 29’604.64 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 3.06 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 1.12 Prozent auf 39.72 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0.95 Prozent auf 68.95 EUR), LANXESS (+ 0.86 Prozent auf 15.16 EUR), Evonik (+ 0.80 Prozent auf 18.97 EUR) und freenet (+ 0.74 Prozent auf 24.48 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen AUTO1 (-7.35 Prozent auf 20.18 EUR), thyssenkrupp (-2.68 Prozent auf 13.80 EUR), Salzgitter (-2.67 Prozent auf 54.75 EUR), AUMOVIO (-2.66 Prozent auf 34.70 EUR) und DEUTZ (-2.23 Prozent auf 12.29 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 615’929 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 39.797 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch