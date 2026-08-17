Verluste in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Minus

Um 09:11 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0.03 Prozent schwächer bei 32’455.90 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 357.412 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.121 Prozent auf 32’503.59 Punkte an der Kurstafel, nach 32’464.39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 32’455.90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32’540.37 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 17.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31’864.73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der MDAX 31’365.17 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30’951.69 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4.76 Prozent nach oben. Bei 33’547.52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26’803.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Salzgitter (+ 6.24 Prozent auf 53.65 EUR), Siltronic (+ 3.53 Prozent auf 90.80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.81 Prozent auf 85.85 EUR), AIXTRON SE (+ 2.37 Prozent auf 42.25 EUR) und JENOPTIK (+ 1.48 Prozent auf 42.60 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.50 Prozent auf 101.40 EUR), CTS Eventim (-1.87 Prozent auf 57.70 EUR), HENSOLDT (-1.83 Prozent auf 94.32 EUR), RENK (-1.61 Prozent auf 50.86 EUR) und Sartorius vz (-1.60 Prozent auf 233.70 EUR).

MDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 160’919 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39.601 Mrd. Euro den grössten Anteil.

MDAX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch