Verluste in Frankfurt: MDAX beendet die Dienstagssitzung im Minus

Schlussendlich ging der MDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0.03 Prozent) bei 31’064.87 Punkten aus dem Dienstagshandel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 344.799 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.754 Prozent stärker bei 31’307.02 Punkten in den Dienstagshandel, nach 31’072.75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31’488.77 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31’055.85 Zählern.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der MDAX auf 29’989.90 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, lag der MDAX noch bei 32’251.14 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der MDAX mit 29’141.20 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.275 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26’803.25 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.05 Prozent auf 47.80 EUR), thyssenkrupp (+ 2.39 Prozent auf 12.62 EUR), LANXESS (+ 2.26 Prozent auf 13.10 EUR), Bechtle (+ 2.17 Prozent auf 33.88 EUR) und Siltronic (+ 2.00 Prozent auf 53.65 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Elmos Semiconductor (-6.30 Prozent auf 113.00 EUR), AUTO1 (-4.94 Prozent auf 16.35 EUR), K+S (-4.54 Prozent auf 12.83 EUR), Porsche Automobil (-3.52 Prozent auf 25.21 EUR) und Nordex (-3.35 Prozent auf 41.52 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5’841’051 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 41.692 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.48 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch