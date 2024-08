Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste

Um 15:55 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 1.08 Prozent tiefer bei 18’302.00 Punkten.

Bei 18’262.00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18’511.00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 01.07.2024, wurde der LUS-DAX mit 18’322.00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 17’899.00 Punkte. Vor einem Jahr, am 01.08.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 16’254.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9.30 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18’888.50 Punkte. Bei 16’345.00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3.91 Prozent auf 29.52 EUR), Zalando (+ 3.88 Prozent auf 24.63 EUR), MTU Aero Engines (+ 2.22 Prozent auf 267.50 EUR), QIAGEN (+ 1.42 Prozent auf 41.87 EUR) und Merck (+ 1.18 Prozent auf 167.75 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-4.34 Prozent auf 39.46 EUR), Fresenius SE (-3.34 Prozent auf 32.08 EUR), Daimler Truck (-2.57 Prozent auf 34.82 EUR), Commerzbank (-2.55 Prozent auf 14.71 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-2.50 Prozent auf 136.52 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2’715’152 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 223.991 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8.51 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

