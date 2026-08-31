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LUS-DAX im Blick 31.08.2026 09:28:18

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Der LUS-DAX fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

GEA
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Um 09:26 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.57 Prozent schwächer bei 26’420.00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 26’539.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’418.00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 25’715.00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2026, einen Wert von 25’030.00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand am letzten Handelstag im August, dem 31.08.2025, bei 23’966.00 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.55 Prozent zu. Bei 26’616.00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit BASF (+ 1.31 Prozent auf 53.21 EUR), Brenntag SE (+ 1.30 Prozent auf 62.54 EUR), Continental (+ 1.06 Prozent auf 70.74 EUR), GEA (+ 0.44 Prozent auf 68.00 EUR) und Bayer (+ 0.41 Prozent auf 48.87 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-4.42 Prozent auf 143.08 EUR), Vonovia SE (-1.46 Prozent auf 19.56 EUR), HOCHTIEF (-1.27 Prozent auf 421.00 EUR), MTU Aero Engines (-1.22 Prozent auf 355.20 EUR) und Scout24 (-0.68 Prozent auf 79.90 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 286’593 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 220.942 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.01 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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