Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0.42 Prozent schwächer bei 25’958.00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25’905.00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’040.00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 30.09.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25’116.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der LUS-DAX 25’692.00 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24’128.00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 5.67 Prozent zu. Bei 26’616.00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Bayer (+ 4.23 Prozent auf 49.99 EUR), Beiersdorf (+ 3.09 Prozent auf 83.30 EUR), Henkel vz (+ 2.11 Prozent auf 80.34 EUR), Scout24 (+ 1.51 Prozent auf 84.05 EUR) und SAP SE (+ 1.46 Prozent auf 211.95 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-5.30 Prozent auf 129.06 EUR), Infineon (-4.09 Prozent auf 51.80 EUR), Siemens (-1.88 Prozent auf 268.60 EUR), Deutsche Bank (-1.65 Prozent auf 30.64 EUR) und HOCHTIEF (-1.51 Prozent auf 378.40 EUR) unter Druck.

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 697’056 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 235.847 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch