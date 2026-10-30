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30.10.2026 09:28:15
Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten
Der LUS-DAX bewegt sich am Freitagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0.42 Prozent schwächer bei 25’958.00 Punkten.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25’905.00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’040.00 Zähler.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 30.09.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25’116.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der LUS-DAX 25’692.00 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24’128.00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 5.67 Prozent zu. Bei 26’616.00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern registriert.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Bayer (+ 4.23 Prozent auf 49.99 EUR), Beiersdorf (+ 3.09 Prozent auf 83.30 EUR), Henkel vz (+ 2.11 Prozent auf 80.34 EUR), Scout24 (+ 1.51 Prozent auf 84.05 EUR) und SAP SE (+ 1.46 Prozent auf 211.95 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-5.30 Prozent auf 129.06 EUR), Infineon (-4.09 Prozent auf 51.80 EUR), Siemens (-1.88 Prozent auf 268.60 EUR), Deutsche Bank (-1.65 Prozent auf 30.64 EUR) und HOCHTIEF (-1.51 Prozent auf 378.40 EUR) unter Druck.
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 697’056 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 235.847 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder
Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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