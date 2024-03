Verluste in Frankfurt: DAX schliesst mit Verlusten

Letztendlich beendete der DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.11 Prozent) bei 17’716.17 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1.794 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 17’743.44 Zählern und damit 0.047 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17’735.07 Punkte).

Der DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 17’756.39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17’684.73 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, bei 16’918.21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, erreichte der DAX einen Wert von 16’404.76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15’578.39 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5.65 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 17’816.52 Punkten. Bei 16’345.02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 2.69 Prozent auf 225.10 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.28 Prozent auf 120.68 EUR), QIAGEN (+ 1.25 Prozent auf 40.38 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.15 Prozent auf 429.70 EUR) und SAP SE (+ 1.08 Prozent auf 175.22 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Fresenius SE (-4.22 Prozent auf 24.71 EUR), Daimler Truck (-4.01 Prozent auf 42.83 EUR), Zalando (-3.33 Prozent auf 19.14 EUR), Porsche (-3.12 Prozent auf 83.76 EUR) und Covestro (-2.10 Prozent auf 49.36 EUR).

Welche Aktien im DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8’172’832 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 202.327 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch