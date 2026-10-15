Verluste in Frankfurt: DAX fällt mittags

Um 12:08 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0.46 Prozent auf 25’181.02 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.097 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.607 Prozent schwächer bei 25’145.07 Punkten, nach 25’298.61 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25’133.71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 25’310.91 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 0.103 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der DAX bei 25’402.28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24’999.53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der DAX einen Stand von 24’181.37 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2.61 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Scout24 (+ 3.93 Prozent auf 76.70 EUR), Deutsche Telekom (+ 2.81 Prozent auf 25.99 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.32 Prozent auf 39.22 EUR), Rheinmetall (+ 2.17 Prozent auf 1’004.60 EUR) und Zalando (+ 2.00 Prozent auf 24.44 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-7.93 Prozent auf 50.96 EUR), Siemens Energy (-6.55 Prozent auf 126.42 EUR), Siemens (-2.89 Prozent auf 267.10 EUR), HOCHTIEF (-2.36 Prozent auf 373.00 EUR) und RWE (-1.56 Prozent auf 58.08 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’651’291 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 227.701 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.12 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch