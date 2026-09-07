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LUS-DAX im Blick 07.09.2026 15:58:14

Verluste in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

Verluste in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX sinkt am Nachmittag.

Siemens Energy
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Am Montag tendiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0.28 Prozent leichter bei 25’999.00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26’072.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’817.00 Einheiten.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 07.08.2026, den Stand von 26’364.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24’441.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23’648.00 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.83 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 5.63 Prozent auf 60.06 EUR), RWE (+ 2.33 Prozent auf 59.76 EUR), Commerzbank (+ 2.12 Prozent auf 42.95 EUR), HOCHTIEF (+ 1.78 Prozent auf 433.60 EUR) und Siemens Energy (+ 1.77 Prozent auf 149.12 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Fresenius SE (-3.23 Prozent auf 42.22 EUR), QIAGEN (-2.89 Prozent auf 36.36 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.65 Prozent auf 513.60 EUR), Hannover Rück (-2.53 Prozent auf 254.00 EUR) und SAP SE (-2.27 Prozent auf 181.46 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’736’100 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214.312 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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